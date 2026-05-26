Sesja sejmiku; m.in. Granty Sołeckie oraz sport

Głosowanie nad wotum zaufania oraz nad absolutorium dla Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego zdominuje wtorkową sesję sejmiku wojewódzkiego.
W trakcie obrad radni przekażą również lokalnym samorządom "Granty Sołeckie" oraz dofinansują poprawę i modernizację infrastruktury sportowej naszego regionu. Rozważą także możliwość przystąpienia województwa zachodniopomorskiego do polsko-niemieckiego projektu pod nazwą "Wspólna natura, kultura i turystyka".
Początek obrad Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego o godzinie 11.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
Początek obrad Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego o godzinie 11.
Edycja tekstu: Jacek Rujna