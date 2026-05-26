Dwóch mężczyzn trafiło do aresztu za posiadanie znacznej ilości narkotyków

Areszt dla dwóch mieszkańców Koszalina. 32-letni Adrian P. i 28-letni Szymon M. są podejrzani o posiadanie znacznej ilości środków psychotropowych.





Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Koszalinie.Wstępne badanie zabezpieczonych substancji wykazało, że jest to marihuana, mefedron i klefedron.Podejrzani będą odpowiadać w warunkach powrotu do przestępstwa, albowiem w przeszłości karani byli i odbywali kary za przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.Teraz grozi im 15 lat więzienia.