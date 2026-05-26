Goleniowscy policjanci przejęli pół kilograma narkotyków

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

źródło: goleniow.policja.gov.pl
Podczas kontroli drogowej policjanci zwrócili uwagę na zachowanie 40-letniej kierującej Lexusem.
Wskazywało ono, że może znajdować się pod wpływem środków odurzających. Przeprowadzone badanie narkotestem potwierdziło podejrzenia funkcjonariuszy.

Następnie mundurowi przeszukali miejsce zamieszkania podejrzanej, jej pojazd oraz lokale przez nią zajmowane i użytkowane. Zabezpieczono: amfetaminę, marihuanę, MDMA oraz lizaki zawierające THC.

Decyzją sądu kobieta została tymczasowo aresztowana trzy miesiące. Grozi jej 10 lat więzienia.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

