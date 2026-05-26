Współczesne Polki decydują się na macierzyństwo znacznie później niż ich matki.

Według najnowszych statystyk kobieta, która po raz pierwszy zostaje matką ma 31 lat. To o 5 lat więcej niż ćwierć wieku temu.

Najczęściej polska matka ma wykształcenie wyższe i jest mężatką. Na powitanie swojego pierwszego potomka decyduje się w pierwszym roku małżeństwa.Agnieszka Brzezińska z Urzędu Statystycznego w Szczecinie mówi, że struktura wieku kobiet decydujących się na pierwsze dziecko uległa w ostatnim dwudziestoleciu wyraźnemu przesunięciu w stronę starszych grup wiekowych.- W 2005 roku najliczniejszą grupę pierworódek stanowiły kobiety w wieku 20-24 lata i było to blisko 39%. W ubiegłym roku dominującą grupą wiekową były kobiety w wieku 25-29 lat, a na drugim miejscu znalazła się grupa 30-34 lata - dodaje Brzezińska.Równocześnie odsetek kobiet rodzących pierwsze dziecko w wieku 35 lat i więcej wzrósł z niecałych 2% w 2005 roku do ponad 15% w roku ubiegłym.Pomimo wyraźnego przesunięcia w czasie, Polki wciąż rodzą dzieci wcześniej niż mieszkanki wielu innych państw w Europie. Na przykład w Irlandii średni wiek wynosi blisko 33 lata.