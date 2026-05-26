Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Adaś Orlik poleci do USA na terapię genową

Region Sebastian Wierciak

Alicja Orlik i Adaś Orlik, Fot. Facebook/Z Adasiem przeciw DMD
Alicja Orlik i Adaś Orlik, Fot. Facebook/Z Adasiem przeciw DMD
Terapia genowa w Dubaju na którą "nie załapał się" Adaś Orlik i terapia w Stanach Zjednoczonych to te same terapie. Jednak szansa na leczenie w USA jest dużo większa – przekonywała w "Rozmowie pod Krawatem" Alicja Orlik.
Mama Adasia: to drugi najpiękniejszy dzień w moim życiu

Mama Adasia: to drugi najpiękniejszy dzień w moim życiu

Mama Adasia po zbiórce Łatwoganga: ogarnął nas szał radości, trudno w to uwierzyć
Łatwogang zebrał 3,5 miliona złotych dla Adasia Orlika
Finisz charytatywnej trasy Łatwoganga
Łatwogang domknął zbiórkę na Adasia Orlika!
Łatwogang wspiera Adasia Orlika
Łatwogang zebrał już 2 miliony dla Adasia Orlika
To dlatego, że lek został opracowany przez lekarzy z USA, dzięki temu wymagania lekarzy są mniej restrykcyjne.

Mama Adasia opowiadała, że chłopiec miał już szansę na leczenie w Dubaju jednak z programu wykluczył go jeden z wyników badania krwi, który tak naprawdę był na granicy.

- Minęło pół roku, więc teraz należałoby ten wynik powtórzyć. Gdy wyjdzie coś na granicy, to tutaj procedury są inne. Tutaj się okazało, że większą interpretację uzyskaliśmy właśnie z kliniki z Bostonu - dodała Alicja Orlik.

Sebastian Wierciak dopytał o to, czy 15 mln zł to kwota, która wystarczy na leczenie Adasia, a może cena leku w czasie 2,5 letniej zbiórki spadła i będzie można przekazać część pieniędzy na leczenie innego chłopca. Okazuje się, że cena nie spadła a niższa cena dolara też nie pomaga.

- Stąd fundacje w Stanach, które pomagają, gdyby się okazało, że jest potrzebne na przykład pokrycie kosztów czy tam zakwaterowania, czy przelotu, to w razie czego będziemy jeszcze szukać innych opcji, ale w tej chwili licząc, że żadne komplikacje nie wystąpią, powinno to nam wystarczyć - powiedziała mama Adasia.

Trzymamy rękę na pulsie i damy znać słuchaczom o postępach w walce z chorobą syna naszego redakcyjnego kolegi.

Cała "Rozmowa pod Krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia na na naszej stronie na radiowym Facebooku i na YouTubie, powtórka na antenie po północy.

Zaproszenie Sebastiana Wierciaka do "Rozmowy pod Krawatem" w środę o godz. 8.30 przyjął Czesław Hoc poseł PiS.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 14:00 serwis z godziny 13:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. Łatwogang zebrał już 2 miliony dla Adasia Orlika
    (od przedwczoraj oglądane 3102 razy)
  2. [Aktualizacja] Szczecin. Zaginął 13-letni chłopiec
    (od 21 maja oglądane 2524 razy)
  3. Łatwogang zebrał 12 milionów dla Maksa, teraz wesprze Adasia Orlika
    (od przedwczoraj oglądane 2214 razy)
  4. Pył z budowy Trasy Północnej utrapieniem dla mieszkańców
    (od 20 maja oglądane 2185 razy)
  5. Nocny pożar w Przecławiu
    (od dzisiaj oglądane 2005 razy)
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Piknik rodzinny przy ulicy Polickiej [FOTO, WIDEO]
Kolejny koncert z cyklu [3x1].
Szczecińska młodzież pamięta o rotmistrzu Pileckim [WIDEO, ZDJĘCIA]
Alicja Orlik
Anna Grudzińska
„Języki z wody” Bogny Burskiej i Daniela Kotowskiego na 61. Biennale Sztuki w Wenecji [POSŁUCHAJ]

Najnowsze podcasty