Stocznia Szczecińska "Wulkan" wybuduje część ORP "Ratownik"

Region Weronika Łyczywek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Stocznia Szczecińska "Wulkan" wybuduje część okrętu dla Marynarki Wojennej. Szczecińska firma zrobi to na bazie porozumienia z gdyńską Stocznią Wojenną.
W Wulkanie powstanie blok dziobowy dla okrętu ratowniczego. Będzie on miał 24 metry długości i 26 metry wysokości. Jego waga to ponad tysiąc ton.

Prezes zarządu PGZ Stocznia Wojenna Marcin Ryngwelski mówi, że w szczecińskiej stoczni powstanie między innymi cała nadbudówka i pomieszczenia mieszkalne.

- Jeżeli chodzi o Stocznię Szczecińską "Wulkan", dostanie od gruszki aż do trapu. Do tego dojdą zbrojenia, rurociągi. Inżynierowie od mechaniki zamontują ster strumieniowy, wszystkie te elementy dotyczące napędu - dodaje Ryngwelski.

Do budowy okrętu mogą być zatrudnieni wyłącznie polscy fachowcy. Kiedy rozpocznie się fizycznie pierwsze palenie blach? Na to pytanie odpowiada prezes zarządu Stoczni Szczecińskiej "Wulkan" Radosław Kowalczyk.

- Dopinamy teraz część dokumentacyjną, fizycznie cięcie blach przewidujemy na wrzesień. Zobaczymy oczywiście, bo to jest jeszcze szereg różnych certyfikatów po drodze, natomiast planujemy, bo to była wczesna jesień, kiedy ruszymy - mówi Kowalczyk.

Okręt będzie miał 96 metrów, szerokości 19 metrów i wyporności 6500 ton Ratownik będzie jednym z największych okrętów ratowniczych w regionie Morza Bałtyckiego.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
