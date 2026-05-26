Stocznia Szczecińska "Wulkan" wybuduje część ORP "Ratownik"

Stocznia Szczecińska "Wulkan" wybuduje część okrętu dla Marynarki Wojennej. Szczecińska firma zrobi to na bazie porozumienia z gdyńską Stocznią Wojenną.

W Wulkanie powstanie blok dziobowy dla okrętu ratowniczego. Będzie on miał 24 metry długości i 26 metry wysokości. Jego waga to ponad tysiąc ton.Prezes zarządu PGZ Stocznia Wojenna Marcin Ryngwelski mówi, że w szczecińskiej stoczni powstanie między innymi cała nadbudówka i pomieszczenia mieszkalne.- Jeżeli chodzi o Stocznię Szczecińską "Wulkan", dostanie od gruszki aż do trapu. Do tego dojdą zbrojenia, rurociągi. Inżynierowie od mechaniki zamontują ster strumieniowy, wszystkie te elementy dotyczące napędu - dodaje Ryngwelski.Do budowy okrętu mogą być zatrudnieni wyłącznie polscy fachowcy. Kiedy rozpocznie się fizycznie pierwsze palenie blach? Na to pytanie odpowiada prezes zarządu Stoczni Szczecińskiej "Wulkan" Radosław Kowalczyk.- Dopinamy teraz część dokumentacyjną, fizycznie cięcie blach przewidujemy na wrzesień. Zobaczymy oczywiście, bo to jest jeszcze szereg różnych certyfikatów po drodze, natomiast planujemy, bo to była wczesna jesień, kiedy ruszymy - mówi Kowalczyk.Okręt będzie miał 96 metrów, szerokości 19 metrów i wyporności 6500 ton Ratownik będzie jednym z największych okrętów ratowniczych w regionie Morza Bałtyckiego.