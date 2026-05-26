Jest symulator, będzie latanie nad Kołobrzegiem

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Jak odbyć lot nad Kołobrzegiem nie odrywając się od ziemi? Z pomocą przyjdzie symulator paralotni, który miasto uruchomi już w ten weekend.
Nową atrakcję miasto zaprezentuje w niedzielę 31 maja przy latarni morskiej. Marta Ostapiec, dyrektor Kołobrzeskiego Instytutu Kultury i Promocji zapowiada, że mieszkańcy i turyści będą mogli odbyć nietypową podniebną przygodę.

- Będziemy mieli fenomenalną możliwość obejrzenia miasta z lotu ptaka. Dzięki stanowiskom z googlami VR i filmowi 360 można obejrzeć miasto z innej perspektywy - zapowiedziała.

Bezpłatna atrakcja będzie czekała przy Forcie Ujście w godzinach od 11 do 18. Na miejscu przygotowane zostaną cztery stanowiska. Wirtualny lot nad Kołobrzegiem rekomendowany jest od 7. roku życia. Jeśli symulatory będą cieszyły się dużym zainteresowaniem, mogą latem ponownie zagościć przed latarnią.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]

