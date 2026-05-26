Trasa Zamkowa - w środę rano nie jedźmy "na pamięć"

Kolejna zmiana organizacji ruchu czeka tych kierowców, którzy korzystają ze szczecińskiej Trasy Zamkowej.

Chodzi o nitkę wyjazdową z centrum miasta w kierunku prawobrzeża.



- Wykonawca planuje przełożenie ruchu na część obiektu; nitki wyjazdowej. Aktualnie realizowane są tam prace związane z wykonywaniem nowej nawierzchni. Jak tylko te prace zostaną wykończone, ruch zostanie przełożony i wykonawca będzie realizować pracę na kolejnym odcinku - mówi rzecznik miasta do spraw inwestycji, Piotr Zieliński.



Przełożenie ruchu na nitkę już przebudowaną wstępnie planowane jest w środę po porannym szczycie komunikacyjnym.



