Dzień matki na porodówce

Region Anna Klimczyk

Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
To drobny gest, który u wielu mam wywołał łzy szczęścia – w końcu dla wielu z nich to pierwsze święto w nowej życiowej roli. W szpitalu na szczecińskich Pomorzanach świętują Dzień Matki.
By te chwile upamiętnić, pacjentki porodówki witane są dziś uśmiechem i pamiątkową kartką z życzeniami.

- Droga mamusiu, z okazji twojego święta dziś wyjątkowa kartka od naszego szpitala - mówił wręczający kartki rzecznik prasowy szpitala Mateusz Iżakowski.

"Kochana mamusiu, to nasz pierwszy dzień mamy razem. Dziękuję Ci za Twoją miłość, ciepło i każdy przytulony moment. Życzę Ci dużo uśmiechu, siły i pięknych chwil ze mną każdego dnia. Kocham Cię".

- No to są takie piękne życzenia, których nasze dzieci jeszcze nie mogą wypowiedzieć, ale wypowiedziane ustami osób, które pracują w szpitalu, też trafiają do naszych serc. Także bardzo miły gest. - Jest to na pewno wyjątkowe przeżycie, ten moment, kiedy się zostaje mamą, to się pamięta już do końca życia, a Dzień Mamy to takie święto, które też się świętuje każdego dnia, bo się świętuje sukcesy i jakieś tam małe porażki, ale ważne, że jest się z dzieckiem - mówiły mamy.

Wszystkim Mamom – tym debiutującym na Pomorzanach i tym z wieloletnim stażem – życzymy mnóstwa przespanych nocy i samych powodów do dumy!

Edycja tekstu: Natalia Chodań

