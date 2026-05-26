Absolutorium dla marszałka

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego otrzymał od radnych Sejmiku wotum zaufania, jak również absolutorium z wykonania budżetu za rok 2025.

Zdaniem radnego Nowej Lewicy, Stanisława Wziątka, pozytywna ocena jest wynikiem stabilizacji i sprawnego funkcjonowania samorządu województwa.- Zarząd zasługuje na to, ponieważ wprowadza dużą stabilizację. Wprowadza pewność, że wszystkie instytucje podległe samorządowi województwa sprawnie mogą funkcjonować, mają gwarancje i finansowe i sprawny nadzór - dodaje Wziątek.Negatywnie działalność Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego oceniają radni klubu Prawa i Sprawiedliwości. W ocenie radnego Rafała Niburskiego największą kością niezgody jest ogólna polityka działalności Marszałka Województwa Olgierda Geblewicza.- O ile w raporcie o stanie województwa czy w sprawozdaniu z wykonania budżetu pewne liczby mogą się zgadzać, ale to jest jakby ocena całokształtu działalności. A w zeszłym roku pojawiło się kilka znaków zapytania. Też można zapytać na jakim etapie, bo nic nie słychać o konsolidacji szpitala w Zdrojach poza jakimiś walkami wewnątrz platformy - mówi Niburski.Ostatecznie za udzieleniem wotum zaufania i absolutorium głosowało 20 radnych Koalicji Obywatelskiej, PSL oraz Nowej Lewicy. Przeciw było 9 radnych Prawa i Sprawiedliwości.