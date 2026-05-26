Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Absolutorium dla marszałka

Region Adam Wosik

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego otrzymał od radnych Sejmiku wotum zaufania, jak również absolutorium z wykonania budżetu za rok 2025.
Zdaniem radnego Nowej Lewicy, Stanisława Wziątka, pozytywna ocena jest wynikiem stabilizacji i sprawnego funkcjonowania samorządu województwa.

- Zarząd zasługuje na to, ponieważ wprowadza dużą stabilizację. Wprowadza pewność, że wszystkie instytucje podległe samorządowi województwa sprawnie mogą funkcjonować, mają gwarancje i finansowe i sprawny nadzór - dodaje Wziątek.

Negatywnie działalność Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego oceniają radni klubu Prawa i Sprawiedliwości. W ocenie radnego Rafała Niburskiego największą kością niezgody jest ogólna polityka działalności Marszałka Województwa Olgierda Geblewicza.

- O ile w raporcie o stanie województwa czy w sprawozdaniu z wykonania budżetu pewne liczby mogą się zgadzać, ale to jest jakby ocena całokształtu działalności. A w zeszłym roku pojawiło się kilka znaków zapytania. Też można zapytać na jakim etapie, bo nic nie słychać o konsolidacji szpitala w Zdrojach poza jakimiś walkami wewnątrz platformy - mówi Niburski.

Ostatecznie za udzieleniem wotum zaufania i absolutorium głosowało 20 radnych Koalicji Obywatelskiej, PSL oraz Nowej Lewicy. Przeciw było 9 radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Zdaniem radnego Nowej Lewicy, Stanisława Wziątka, pozytywna ocena jest wynikiem stabilizacji i sprawnego funkcjonowania samorządu województwa.
W ocenie radnego Rafała Niburskiego największą kością niezgody jest ogólna polityka działalności Marszałka Województwa Olgierda Geblewicza.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 14:00 serwis z godziny 13:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. Łatwogang zebrał już 2 miliony dla Adasia Orlika
    (od przedwczoraj oglądane 3102 razy)
  2. [Aktualizacja] Szczecin. Zaginął 13-letni chłopiec
    (od 21 maja oglądane 2524 razy)
  3. Łatwogang zebrał 12 milionów dla Maksa, teraz wesprze Adasia Orlika
    (od przedwczoraj oglądane 2214 razy)
  4. Pył z budowy Trasy Północnej utrapieniem dla mieszkańców
    (od 20 maja oglądane 2185 razy)
  5. Nocny pożar w Przecławiu
    (od dzisiaj oglądane 2005 razy)
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Piknik rodzinny przy ulicy Polickiej [FOTO, WIDEO]
Kolejny koncert z cyklu [3x1].
Szczecińska młodzież pamięta o rotmistrzu Pileckim [WIDEO, ZDJĘCIA]
Alicja Orlik
Anna Grudzińska
„Języki z wody” Bogny Burskiej i Daniela Kotowskiego na 61. Biennale Sztuki w Wenecji [POSŁUCHAJ]

Najnowsze podcasty