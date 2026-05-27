Hoc: "konsolidacja szpitali powiatowych to likwidacja oddziałów i redukcja zatrudnienia"

Nieprzemyślana, niepotrzebna i potencjalnie niebezpieczna. Poseł Prawa i Sprawiedliwości krytykuje plany konsolidacji szpitali w regionie.

Na papierze wszystko wygląda dobrze - mówił Czesław Hoc w "Rozmowie pod krawatem". W praktyce jednak połączenie placówek - przede wszystkim powiatowych - to groźba trudniejszego dostępu do poszczególnych lekarzy.- Brzmi niby dobrze, ale proszę zwrócić uwagę, to będzie zagrożenie takiego poczucia bezpieczeństwa geograficznego. Taka konsolidacja szpitali powiatowych wiąże się zawsze z likwidacją oddziałów albo z likwidacją szpitali. Czyli konsolidacja szpitali powiatowych to jest likwidacja oddziałów, to jest redukcja zatrudnienia - mówi Hoc.Konsolidacja szpitali ma być m.in. ratunkiem dla placówek, które wpadły w kłopoty finansowe. Zdaniem przedstawicieli zarządu województwa skorzystają też na tym pacjenci.W Szczecinie trwa łączenie szpitala Zdroje z Zachodniopomorskim Centrum Onkologii.