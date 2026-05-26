Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Budowa wiaduktu ma rozwiązać problemy na ul. Pomorskiej w Szczecinie

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Budowę wiaduktu na ulicy Pomorskiej traktujemy priorytetowo - mówi rzecznik miasta do spraw inwestycji.
Szczecin wciąż stara się o dofinansowanie na usprawnienie ruchu przy przejeździe kolejowym w Dąbiu oraz przy ulicy Jagiellońskiej w pobliżu stadionu Pogoni. Jak mówią mieszkańcy prawobrzeża, wiadukt jest koniecznością, bo często zamykający się szlaban paraliżuje ulicę Pomorską.

- Ja generalnie, jak mogę, to omijam tę drogę. - Ja pracuję tutaj na betoniarni. Gruszki, żeby dojechały po prostu o godzinie 14 do nas, to jest do godziny. Przedostanie się przez tę stronę kawałek, nie wiem, ile tu jest, półtora kilometra. - Już teraz ile czasu stoimy, a pociąg mamy za 7 minut. Do Wrocławia i co? Nic nie możemy zrobić. - Nie mamy XIX wieku, po prostu wszędzie w Europie są drogi przejezdne - mówili kierowcy.

W zeszłym roku Szczecin nie otrzymał dofinansowania od PKP PLK ze względu na źle przeprowadzone konsultacje społeczne. W tym roku miasto dotrzymało wszelkich formalności - zaznacza rzecznik miasta do spraw inwestycji Piotr Zieliński.

- Miasto przygotowało całą dokumentację, złożyło komplet dokumentacji do instytucji, która zajmuje się dofinansowaniem. No i teraz tak naprawdę czekamy. Pomorska jest na pewno tym priorytetowym zadaniem. Jeśli w tym przypadku nie uda się uzyskać dofinansowania, być może będziemy szukali innych źródeł - powiedział Zieliński.

Wyniki konkursu mamy poznać pod koniec roku. Dofinansowanie wyniosłoby 120 milionów złotych, czyli po 60 milionów na każdy wiadukt.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
wiaJak mówią mieszkańcy prawobrzeża, wiadukt jest koniecznością, bo często zamykający się szlaban paraliżuje ulicę Pomorską.dukt pomorska 1
wiadukt W tym roku miasto dotrzymało wszelkich formalności - zaznacza rzecznik miasta do spraw inwestycji Piotr Zieliński.pomorska 2
Relacja Julii Nowickiej z programu Tematy i Muzyka

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 18:00 serwis z godziny 17:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. Łatwogang zebrał już 2 miliony dla Adasia Orlika
    (od przedwczoraj oglądane 3110 razy)
  2. [Aktualizacja] Szczecin. Zaginął 13-letni chłopiec
    (od 21 maja oglądane 2542 razy)
  3. Nocny pożar w Przecławiu
    (od dzisiaj oglądane 2232 razy)
  4. Łatwogang zebrał 12 milionów dla Maksa, teraz wesprze Adasia Orlika
    (od przedwczoraj oglądane 2228 razy)
  5. Pył z budowy Trasy Północnej utrapieniem dla mieszkańców
    (od 20 maja oglądane 2196 razy)
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Ciepła muzyka na ciepłe dni. [ZDJĘCIA, WIDEO]
Piknik rodzinny przy ulicy Polickiej [FOTO, WIDEO]
Kolejny koncert z cyklu [3x1].
Szczecińska młodzież pamięta o rotmistrzu Pileckim [WIDEO, ZDJĘCIA]
Alicja Orlik
Anna Grudzińska

Najnowsze podcasty