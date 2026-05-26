Piknik rodzinny na Polickiej [FOTO, WIDEO]

Dmuchańce, występy artystyczne, lamy i piana party. Na podwórku Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Szczecinie odbył się tradycyjny Festyn Rodzinny.

Podczas imprezy najmłodsi mogli bawić się z animatorami, a rodzice skosztować grilla , porozmawiać i wymienić się doświadczeniami.- Ja przyszłam na festyn pobawić się. Jest fajnie, jest dużo przyjaciół, kiełbaski są. - Jest wielka radość, takie słońce nie tylko na niebie, ale i w sercach. - Dzieciaki nasze kochają się bawić, więc taka integracja razem jest sam raz. - Integracja wszystkich i uczniów, i rodziców, nauczycieli, wszystkich pracowników szkoły - mówili uczestnicy festynu.- To jest taka przestrzeń, w której możemy się spotkać z rodzicami w troszkę innych warunkach, w których sprawy formalne troszkę idą na bok, a cieszymy się sobą, swoją obecnością. Jest czas na swobodne rozmowy o dzieciach - powiedział Paweł Bajer dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Szczecinie.- Chciałam mamo Ci życzyć wszystkiego najlepszego. - Mamę kocham, jest kochana, słodka - dodały dzieci.Festyn organizowany jest co roku pod koniec maja i łączy trzy nadchodzące po sobie święta - Dzień Matki, Dzień Ojca i Dzień Dziecka.