Piknik rodzinny na Polickiej [FOTO, WIDEO]

Region Julia Nowicka

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Dmuchańce, występy artystyczne, lamy i piana party. Na podwórku Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Szczecinie odbył się tradycyjny Festyn Rodzinny.
Podczas imprezy najmłodsi mogli bawić się z animatorami, a rodzice skosztować grilla , porozmawiać i wymienić się doświadczeniami.

- Ja przyszłam na festyn pobawić się. Jest fajnie, jest dużo przyjaciół, kiełbaski są. - Jest wielka radość, takie słońce nie tylko na niebie, ale i w sercach. - Dzieciaki nasze kochają się bawić, więc taka integracja razem jest sam raz. - Integracja wszystkich i uczniów, i rodziców, nauczycieli, wszystkich pracowników szkoły - mówili uczestnicy festynu.

- To jest taka przestrzeń, w której możemy się spotkać z rodzicami w troszkę innych warunkach, w których sprawy formalne troszkę idą na bok, a cieszymy się sobą, swoją obecnością. Jest czas na swobodne rozmowy o dzieciach - powiedział Paweł Bajer dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Szczecinie.

- Chciałam mamo Ci życzyć wszystkiego najlepszego. - Mamę kocham, jest kochana, słodka - dodały dzieci.

Festyn organizowany jest co roku pod koniec maja i łączy trzy nadchodzące po sobie święta - Dzień Matki, Dzień Ojca i Dzień Dziecka.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Relacja Julii Nowickiej [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
