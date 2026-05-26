"Na temat niepełnosprawności należy rozmawiać"

Jakie są rodzaje niepełnosprawności, czym jest niepełnosprawność intelektualna i jak należy pomagać osobie niewidomej - to tylko niektóre tematy, jakie poruszają przedstawicielki szczecińskiej fundacji "Idę dalej" z dziećmi w szkołach i przedszkolach.

Monika Niklas z Fundacji mówi, że potrzeby zakresie uświadamiania o niepełnosprawności są ogromne.- Wiem jedno, że na temat niepełnosprawności trzeba rozmawiać, należy. Jeżeli my sobie tego nowego pokolenia nie wychowamy, nie porozmawiamy z nimi na ten temat, to skąd oni mogą wiedzieć, jak się zachować, jak należy mówić, co zrobić i czego też nie robić - tłumaczy Niklas.Szkoły o warsztatach dowiadują się tak zwaną pocztą pantoflową i na platformach oświatowych. Kalendarz warsztatów Fundacji prawie pełny. Dla dzieciaków to cenna lekcja.- Bardzo mi się podoba, uważam, że jest bardzo wartościowa i fajna. - Najbardziej to chyba o takich osobach, które są niepełnosprawne psychicznie, albo jak na przykład nie można mówić do różnych osób z niepełnosprawnościami - mówią dzieci uczestniczące w warsztatachWarsztaty pt. "Uwrażliwianie dzieci i młodzieży na potrzeby osób z niepełnosprawnościami" realizowane są w ramach programu Społecznik. Celem projektu jest budowanie empatii, zrozumienia i otwartości wobec osób z niepełnosprawnościami oraz pokazanie, że każdy człowiek zasługuje na szacunek, akceptację i równe traktowanie.