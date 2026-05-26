Zakupy w Szpargałku wspierają potrzebujących

Tysiące przedmiotów z drugiej ręki znów trafi do sprzedaży w szczecińskim Szpargałku. Wyjątkowa galeria otworzy się w środę w godzinach od 10:00 do 17:00.
Na półkach pojawią się m.in. książki, zabawki, porcelana, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt a nawet meble. Wszystkie rzeczy pochodzą z Ekoportów i dostały drugie życie.
Ceny zaczynają się już od złotówki, ale zamiast gotówki trzeba wpłacić odpowiednią kwotę na rzecz organizacji charytatywnych.
Od początku działania Szpargałka na pomoc potrzebującym trafiło już ponad 485 tysięcy złotych.
Ceny zaczynają się już od złotówki, ale zamiast gotówki trzeba wpłacić odpowiednią kwotę na rzecz organizacji charytatywnych.
Od początku działania Szpargałka na pomoc potrzebującym trafiło już ponad 485 tysięcy złotych.
Edycja tekstu: Michał Tesarski