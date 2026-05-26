Rusza modernizacja dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Wykonawca przejął już plac budowy. Prace potrwają dwa lata.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Przebudowę przejdą dziedzińce Duży i Menniczy. W czasie robót obie przestrzenie będą wyłączone z użytkowania, ale Zamek ma nadal działać normalnie – dostęp będzie możliwy od strony tarasów przy ul. Korsarzy i Kuśnierskiej.Inwestycja kosztuje ponad 36 milionów złotych, z czego ponad 25 milionów pochodzi z funduszy Unii Europejskiej.