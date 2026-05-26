Prace na ul. Andersena w Szczecinie trwają na kilku odcinkach

Asfalt, nowe krawężniki i ciężki sprzęt – tak wygląda przebudowa ulic Andersena i Północnej w Szczecinie. Prace trwają jednocześnie na kilku odcinkach.
Na ul. Północnej drogowcy ułożyli już warstwę wiążącą asfaltu, a na ul. Andersena przygotowują kolejne fragmenty pod nową jezdnię. Równolegle powstają sieci wodociągowe i kanalizacja deszczowa.
W ramach inwestycji powstaną też nowe chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie i zieleń. Koszt prac to blisko 20 milionów złotych.
