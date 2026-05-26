Pod Łobzem spłonęło auto dostawcze Wojska Polskiego

Poszkodowane zostały dwie żołnierki, jedna z nich trafiła do szpitala.

Do zdarzenia doszło w powiecie łobeskim na drodze wojewódzkiej nr 152 ze Starogardu w kierunku Świdwina. Mówi mł. kpt. Damian Mazur z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Łobzie.- Volkswagen Crafter należący do Wojska Polskiego uległ całkowitemu spaleniu. Jedna osoba została przewieziona do szpitala z podejrzeniem zatrucia dymem - powiedział Mazur.Droga jest przejezdna. Przyczyny pożaru będą wyjaśniane.