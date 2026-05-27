Kolejne opłaty dla zdających egzamin na prawo jazdy

To ważna informacja dla zdających na prawo jazdy czy też ubiegających się o pozwolenie na kierowanie tramwajem. Wzrosną opłaty egzaminacyjne zarówno za część teoretyczną, jak i praktyczną.
I tak - za teorię niebawem zapłacimy 59 złotych, a za sprawdzenie wiedzy z kursu podstawowego dla kategorii B - 239 złotych. Egzamin dla zdających z kategorii łączonych, to kwota 298 złotych.
Nowe stawki opłat, dla kandydatów na kierowców, wejdą w życie prawdopodobnie w połowie czerwca.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
Nowe stawki opłat, dla kandydatów na kierowców, wejdą w życie prawdopodobnie w połowie czerwca.
Autorka edycji: Joanna Chajdas