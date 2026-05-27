Od teraz w aplikacji mojeIKP można zweryfikować każdego pracownika medycznego

Funkcja: „Zweryfikuj pracownika medycznego" w aplikacji mojeIKP umożliwia szybkie sprawdzenie uprawnień lekarzy i innych pracowników medycznych. Jej celem jest zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów.

Dzięki niej możemy zweryfikować, czy osoba, której powierzamy nasze zdrowie, ma odpowiednie kwalifikacje - tłumaczy Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie.- Funkcja jest bardzo prosta. Wystarczy wejść do swojej aplikacji, jeżeli ją posiadamy, moje IKP i wybrać możliwość weryfikacji pracownika z sektora ochrony zdrowia. Wystarczy wpisać imię, nazwisko, nawet nie musimy podawać numeru prawa wykonywania zawodu, zazwyczaj go nie znamy - mówi Owsik-Kozłowski.Ta funkcja może być narzędziem do walki z pseudomedykami - dodał dr. n. med. i n. o zdr. Michał Machul, pielęgniarz ze Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie.- Żyjemy w takich czasach, gdzie wiele porad medycznych jest udzielanych poza placówkami medycznymi, m.in. na forach internetowych, komunikatorach. Ale bez uświadamiania pacjentów i właśnie biorców tej opieki bezpośredniej, to będzie narzędzie bezskuteczne - mówi Machul.Aby sprawdzić pracownika medycznego, po zalogowaniu w aplikacji mojeIKP należy wybrać w zakładce "Zdrowie" opcję "Zweryfikuj pracownika medycznego".