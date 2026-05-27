W przerwie można nie zdążyć...

Szczecinianie skarżą się na ogromne kolejki do toalet podczas wydarzeń i koncertów w Teatrze Letnim.

"Teatr Letni jako obiekt przeznaczony do organizacji wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych posiada zaplecze sanitarne wybudowane zgodnie z zatwierdzonym wcześniej projektem budowlanym. Jako instytucja kultury jesteśmy jedynie zarządcą istniejącego już obiektu i nie mieliśmy wpływu na jego wcześniejsze planowanie, architekturę ani liczbę zaprojektowanych stanowisk sanitarnych.





Obecnie maksymalna liczba miejsc dla publiczności wynosi 2702, natomiast w obiekcie dostępnych jest łącznie 16 stałych stanowisk sanitarnych, w tym 8 kabin toaletowych (z uwzględnieniem kabiny dla osób z niepełnosprawnościami) oraz 8 pisuarów.





Przy organizacji wydarzeń, w tym imprez masowych, liczba wymaganych toalet zależy m.in. od przewidywanej liczby uczestników, charakteru wydarzenia, czasu jego trwania oraz tego, czy podczas wydarzenia prowadzona jest sprzedaż alkoholu. W praktyce przyjmuje się orientacyjny wskaźnik 1 toalety na 250 osób, przy czym do 30 proc. wymaganej liczby mogą stanowić pisuary. Przy maksymalnej liczbie 2702 miejsc dla publiczności, zgodnie z tym wskaźnikiem, wymagane byłoby zabezpieczenie około 11 stanowisk sanitarnych, w tym minimum 8 kabin toaletowych. Istniejące zaplecze Teatru Letniego dysponuje dokładnie 8 kabinami oraz dodatkowo 8 pisuarami.





Oznacza to, że zastana przez nas infrastruktura obiektu w pełni i z zachowaniem wymaganych proporcji pokrywa standardowe zapotrzebowanie dla maksymalnej liczby widzów na trybunach, zapewniając optymalną przepustowość dla około 2750 osób.





Należy jednocześnie zaznaczyć, że szczegółowa ocena warunków sanitarno-higienicznych dokonywana jest każdorazowo dla konkretnego wydarzenia. W przypadku imprez masowych opinię w tym zakresie wydaje właściwa Powiatowa Inspekcja Sanitarna. Jeżeli uzna ona, że dla danej imprezy liczba toalet jest niewystarczająca, wskazuje to w swojej opinii, określając stosowne warunki techniczne.





Za bezpośrednią organizację wydarzenia, w tym ewentualne dostosowanie zaplecza sanitarnego do charakteru imprezy, przewidywanej frekwencji i czasu jej trwania, odpowiada organizator wydarzenia, a nie administrator obiektu. Jeżeli specyfika wydarzenia tego wymaga (np. w przypadku stref gastronomicznych z alkoholem), organizator ma obowiązek zapewnić we własnym zakresie dodatkowe toalety przenośne lub kontenerowe.





Uwagi mieszkańców dotyczące komfortu korzystania z infrastruktury sanitarnej są dla nas ważne i będą systematycznie przekazywane organizatorom jako element do obowiązkowego uwzględnienia przy planowaniu kolejnych imprez, szczególnie tych o dużej frekwencji."

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Choć obiekt po przebudowie uchodzi za jeden z najnowocześniejszych amfiteatrów w Polsce, część uczestników imprez uważa, że zaplecze sanitarne nie nadąża za liczbą widzów. Na terenie obiektu są 3 toalety, a widownia mieści 2,7 tys. osób pod w pełni zadaszonymi trybunami.- Myślę, że faktycznie może za mało, bo są tragiczne kolejki w czasie przerwy. - No nie wątpię, że są. - Przy pełnej obsadzie, a każdy pije, żeby się załatwić, stoją po 10-15 minut. - Zgadzam się, tak jak są wydarzenia tutaj w teatrze letnim to jest faktycznie za mało tych toalet. - Ludzi tu jest sporo i proporcjonalnie powinno to być jakoś rozliczane prawda. - Zdecydowanie mogliby jakieś jeszcze dodatkowe toalety postawić tak naprawdę bo chyba zrobić to i będzie będzie problem. - Ci którzy planują powinni się właśnie nad tym chwileczkę zastanowić - mówili odwiedzający Teatr Letni.Przepisy nie określają dokładnej liczby toalet. Organizator musi zapewnić odpowiednie zaplecze sanitarne do liczby uczestników i rodzaju wydarzenia.Przypomnijmy, że obiekt w ostatnich latach przeszedł modernizację za ponad 30 milionów złotych, która miała poprawić m.in. komfort widzów.O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się do zarządcy Teatru Letniego - Szczecińskiej Agencji Artystycznej. Oto treść odpowiedzi wysłanej przez Tomasza Kuczyńskiego z SAA.