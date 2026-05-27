Radio Szczecin
Po dwóch latach przerwy do Szczecina wróciły Dni Samorządu

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
W sali sesyjnej Urzędu Miasta rozpoczęły się debaty i spotkania o tym, jak powinno rozwijać się miasto i jak większy wpływ na jego przyszłość mogą mieć młodzi mieszkańcy. Podczas otwarcia Dni Samorządu sporo mówiono właśnie o zaangażowaniu młodzieży.
Samorząd to nie tylko polityka, ale nasze codzienne życie – mówił Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

- To wszystko to jest miasto, to wszystko to jest ta przestrzeń, w której na co dzień żyjemy, funkcjonujemy, która jest z nami, która daje nam satysfakcję lub powody do frustracji. I tak naprawdę wszyscy za to ponosimy odpowiedzialność - mówi Krzystek.

Na inaugurację licznie przyszła młodzież ze szczecińskich szkół. Uczniowie podkreślali, że takie wydarzenia są potrzebne, bo pokazują, że także oni mogą mieć wpływ na sprawy miasta.

- Dają one takie poczucie wspólnoty, co jest najważniejsze u młodego obywatela. Czyli faktycznie mogą mieć jakiś wpływ na to, co się dzieje w ich mieście. - Mają taką możliwość zobaczenia tego, czy nawet wzięcia udziału właśnie w czymś, co da im taką możliwość poczucia sprawczości nad swoim miastem - mówią uczestnicy.

Dni samorządu potrwają do czwartku.

Edycja tekstu: Michał Król
