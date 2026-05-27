Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Pierwszy dzień przebudowy ulicy Emilii Plater. Mieszkańcy: są duże problemy [ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Remont Emilii Plater. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Remont Emilii Plater. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
To będą miesiące pełne zgiełku, brudu i kurzu. Od rana szczecińscy drogowcy przygotowują ulicę Emilii Plater do remontu.
Nowa organizacja ruchu na ul. Emilii Plater w Szczecinie

Nowa organizacja ruchu na ul. Emilii Plater w Szczecinie

Na początek zabrali się za odcinek pomiędzy ulicami Firlika i Miedzianą. Trwa tam zrywanie starej nawierzchni.

- Bez sensu ta przebudowa, jak ulice były dobre, wszystko było dobre, a teraz nagle przebudowa. Nie wiem, nie rozumiem. - Nie mam aktualnie gdzie auta postawić. Dużo ludzi z małymi dziećmi tutaj mieszka w okolicy, są duże problemy. Są trochę małe obawy, ale co, trzeba kiedyś to zrobić. - Rano jest głośno, pies się boi. I straszny bałagan jest w mieszkaniu, więc trzeba z zamkniętymi oknami, a jest gorąco na dworze. - Czy uporają się z tym w terminie? Na pewno nie. Tak jak na Pomorzanach. - Dla mnie to niech potrwa i parę lat. Naprawdę mi to nie przeszkadza, będzie ładnie i będzie super. - Są podpisane kontrakty, firmy mają terminy, także myślę, że firma Strabag, tak jak ją kojarzę na rynku, to bardzo dobrze ona prosperuje i dotrzymuje tych terminów - mówią mieszkańcy.

W ramach inwestycji przebudowane zostaną jezdnia, chodniki, parkingi i sieci podziemne. Powstanie też nowe oświetlenie i zieleń.

Całość prac ma zakończyć się do września przyszłego roku.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Antoniego Stefańskiego.
Relacja Antoniego Stefańskiego w audycji Tematy i Muzyka

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 18:00 serwis z godziny 17:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. Łatwogang zebrał już 2 miliony dla Adasia Orlika
    (od 24 maja oglądane 3176 razy)
  2. [Aktualizacja] Szczecin. Zaginął 13-letni chłopiec
    (od 21 maja oglądane 2648 razy)
  3. Nocny pożar w Przecławiu
    (od wczoraj oglądane 2638 razy)
  4. Łatwogang zebrał 12 milionów dla Maksa, teraz wesprze Adasia Orlika
    (od 24 maja oglądane 2277 razy)
  5. Mama Adasia po zbiórce Łatwoganga: ogarnął nas szał radości, trudno w to uwierzyć
    (od przedwczoraj oglądane 1763 razy)
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Trzy zatrzymane osoby w sprawie fałszywych alarmów [WIDEO]
Właściciel Pogoni o minionym sezonie i nowych kontraktach [ROZMOWA, WIDEO]
Budowa wiaduktu ma rozwiązać problemy na ul. Pomorskiej w Szczecinie [WIDEO]
Czesław Hoc
Ciepła muzyka na ciepłe dni. [ZDJĘCIA, WIDEO]
Piknik rodzinny przy ulicy Polickiej [FOTO, WIDEO]

Najnowsze podcasty