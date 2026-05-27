Pierwszy dzień przebudowy ulicy Emilii Plater. Mieszkańcy: są duże problemy [ZDJĘCIA]

To będą miesiące pełne zgiełku, brudu i kurzu. Od rana szczecińscy drogowcy przygotowują ulicę Emilii Plater do remontu.

Na początek zabrali się za odcinek pomiędzy ulicami Firlika i Miedzianą. Trwa tam zrywanie starej nawierzchni.- Bez sensu ta przebudowa, jak ulice były dobre, wszystko było dobre, a teraz nagle przebudowa. Nie wiem, nie rozumiem. - Nie mam aktualnie gdzie auta postawić. Dużo ludzi z małymi dziećmi tutaj mieszka w okolicy, są duże problemy. Są trochę małe obawy, ale co, trzeba kiedyś to zrobić. - Rano jest głośno, pies się boi. I straszny bałagan jest w mieszkaniu, więc trzeba z zamkniętymi oknami, a jest gorąco na dworze. - Czy uporają się z tym w terminie? Na pewno nie. Tak jak na Pomorzanach. - Dla mnie to niech potrwa i parę lat. Naprawdę mi to nie przeszkadza, będzie ładnie i będzie super. - Są podpisane kontrakty, firmy mają terminy, także myślę, że firma Strabag, tak jak ją kojarzę na rynku, to bardzo dobrze ona prosperuje i dotrzymuje tych terminów - mówią mieszkańcy.W ramach inwestycji przebudowane zostaną jezdnia, chodniki, parkingi i sieci podziemne. Powstanie też nowe oświetlenie i zieleń.Całość prac ma zakończyć się do września przyszłego roku.