Województwo zachodniopomorskie inwestuje w stacje meteo

Mają poprawić lokalny monitoring pogody i suszy, a także ułatwić rolnikom podejmowanie codziennych decyzji w gospodarstwach.

Cztery zachodniopomorskie samorządy otrzymają łącznie 200 tys. zł dofinansowania na budowę nowych stacji meteo.Nowe urządzenia powstaną w gminach Barwice, Bielice, Nowogródek Pomorski i Biesiekierz. Będą rejestrować m.in. temperaturę powietrza i gleby, wilgotność, opady, wiatr oraz nasłonecznienie.Dotychczas w regionie uruchomiono 16 stacji meteorologicznych w gminach: Nowogródek Pomorski, Barwice, Kobylanka, Białogard, Lipiany, Szczecinek, Tychowo, Rymań, Rąbino, Grzmiąca, Biały Bór, Recz, Dolice, Barlinek, Stare Czarnowo, a także w Powiecie Drawskim.