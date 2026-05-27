Województwo zachodniopomorskie inwestuje w stacje meteo

Region Tomasz Domański

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Mają poprawić lokalny monitoring pogody i suszy, a także ułatwić rolnikom podejmowanie codziennych decyzji w gospodarstwach.
Cztery zachodniopomorskie samorządy otrzymają łącznie 200 tys. zł dofinansowania na budowę nowych stacji meteo.

Nowe urządzenia powstaną w gminach Barwice, Bielice, Nowogródek Pomorski i Biesiekierz. Będą rejestrować m.in. temperaturę powietrza i gleby, wilgotność, opady, wiatr oraz nasłonecznienie.

Dotychczas w regionie uruchomiono 16 stacji meteorologicznych w gminach: Nowogródek Pomorski, Barwice, Kobylanka, Białogard, Lipiany, Szczecinek, Tychowo, Rymań, Rąbino, Grzmiąca, Biały Bór, Recz, Dolice, Barlinek, Stare Czarnowo, a także w Powiecie Drawskim.

Edycja tekstu: Michał Król

