Radni Osiedla Świerczewo proponują zmiany na linii 75

Radni szczecińskiego osiedla Świerczewo proponują, aby w ramach testów skierować niektóre kursy linii 75 ulicami 26 Kwietnia i Derdowskiego, z pominięciem ulicy Santockiej.

Przewodniczący Rady Osiedla Świerczewo Tomasz Przymusiński twierdzi, że takie rozwiązanie zapewniłoby bezpośrednie połączenie do Centrum dla tych, którzy mieszkają w starej części Świerczewa, a tego niestety brakuje- To jest takie pobudzenie do dyskusji, dlatego że jest to cały czas odcinek naszego osiedla, w którym nie ma dojścia takiego bezpośredniego do komunikacji i chcielibyśmy spowodować, żeby jednak również ci mieszkańcy naszego osiedla taką możliwość mieli - dodaje Przymusiński.Choć jest to tylko koncepcja, to przypadła do gustu mieszkańcom.- Chętnie, bo z tamtej strony mam blisko, nie musiałabym spacerować. Teraz muszę iść na 75, żeby do centrum się dostać. A tam jakby było z tamtej strony, to 2-3 minuty i już bym była w centrum. - Dobry pomysł, przynajmniej dla nas emerytów. Zawsze to wygoda jest. - Na pewno odciąży tamtą część. Szybciej na pewno te autobusy dojadą. Ja jestem za, zdecydowanie tak. Przydałoby się. - Przynajmniej łatwa komunikacja będzie, tak? Dla mnie to powinien tu tramwaj zrobić z ulicy 26 kwietnia. To było najlepiej - mówią mieszkańcy Świerczewa.Radni zapowiadają złożenie stosownego pisma do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Po jego analizie miasto podejmie stosowne decyzje, czy przetestowanie takiego wariantu linii 75 może dojść do skutku.