Test w kierunku HIV, HCV i kiły można wykonać bez skierowania, za darmo i anonimowo

Region Anna Klimczyk

Fot. Pixabay/fernandozhiminaicela (domena publiczna CC0)
Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób alarmuje, że liczba chorób przenoszonych drogą płciową osiągnęła w Europie najwyższy poziom od ponad dekady.
Małgorzata Kapłan z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie mówi, że wzrost przypadków widać też w Zachodniopomorskiem.

- Największy wzrost zachorowań zarejestrowaliśmy w przypadku rzeżączki. Od 1 stycznia do 15 maja 2026 roku zarejestrowaliśmy 29 przypadków, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego było ich 16 - dodaje Kapłan.

Koordynatorka Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Szczecinie Małgorzata Kłys-Rachwalska podkreśla, że test w kierunku HIV, HCV i kiły możemy wykonać bez skierowania, za darmo i anonimowo.

- Rozpoznajemy dużo zakażeń. Nadmienię tylko, że ten tydzień, to już mamy trzy nowe rozpoznane zakażenia, jeżeli chodzi o HIV. To jest dużo. Kiedy Punkt rozpoczynał pracę, to rocznie mieliśmy 10 rozpoznanych zakażeń - dodaje Kłys-Rachwalska

W Szczecinie Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny znajduje się w budynku poradni specjalistycznych Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Broniewskiego 2 na pierwszym piętrze.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Relacja Anny Klimczyk w audycji Tematy i Muzyka

