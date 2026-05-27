Test w kierunku HIV, HCV i kiły można wykonać bez skierowania, za darmo i anonimowo

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób alarmuje, że liczba chorób przenoszonych drogą płciową osiągnęła w Europie najwyższy poziom od ponad dekady.

Małgorzata Kapłan z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie mówi, że wzrost przypadków widać też w Zachodniopomorskiem.- Największy wzrost zachorowań zarejestrowaliśmy w przypadku rzeżączki. Od 1 stycznia do 15 maja 2026 roku zarejestrowaliśmy 29 przypadków, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego było ich 16 - dodaje Kapłan.Koordynatorka Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Szczecinie Małgorzata Kłys-Rachwalska podkreśla, że test w kierunku HIV, HCV i kiły możemy wykonać bez skierowania, za darmo i anonimowo.- Rozpoznajemy dużo zakażeń. Nadmienię tylko, że ten tydzień, to już mamy trzy nowe rozpoznane zakażenia, jeżeli chodzi o HIV. To jest dużo. Kiedy Punkt rozpoczynał pracę, to rocznie mieliśmy 10 rozpoznanych zakażeń - dodaje Kłys-RachwalskaW Szczecinie Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny znajduje się w budynku poradni specjalistycznych Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Broniewskiego 2 na pierwszym piętrze.