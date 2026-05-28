Zmiany w ruchu na skrzyżowaniu ulic Bogumińskiej i Hożej w Szczecinie

Na skrzyżowaniu ulic Bogumińskiej i Hożej trwają przygotowania do zmian, które mają poprawić płynność ruchu i bezpieczeństwo.

Nowa organizacja ruchu zacznie być wprowadzana w najbliższy weekend, w godzinach nocnych.Od centrum Szczecina w kierunku Polic wyznaczony zostanie nowy, trzeci pas ruchu.Od Polic w kierunku centrum Szczecina, dotychczasowy pas, przylegający do trawiastego rozdzielenia, stanie się pełnoprawnym pasem ruchu.Na samym skrzyżowaniu zostanie on rozdzielony na pasy do jazdy w lewo oraz do jazdy na wprost i w prawo,Dodatkowo w kierunku centrum Szczecina pojawi się buspas, który zakończy się na zatoce autobusowej.