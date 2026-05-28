Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Zmiany w ruchu na skrzyżowaniu ulic Bogumińskiej i Hożej w Szczecinie

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Na skrzyżowaniu ulic Bogumińskiej i Hożej trwają przygotowania do zmian, które mają poprawić płynność ruchu i bezpieczeństwo.
Nowa organizacja ruchu zacznie być wprowadzana w najbliższy weekend, w godzinach nocnych.

Od centrum Szczecina w kierunku Polic wyznaczony zostanie nowy, trzeci pas ruchu.
Od Polic w kierunku centrum Szczecina, dotychczasowy pas, przylegający do trawiastego rozdzielenia, stanie się pełnoprawnym pasem ruchu.

Na samym skrzyżowaniu zostanie on rozdzielony na pasy do jazdy w lewo oraz do jazdy na wprost i w prawo,

Dodatkowo w kierunku centrum Szczecina pojawi się buspas, który zakończy się na zatoce autobusowej.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 9:00 serwis z godziny 8:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. Łatwogang zebrał już 2 miliony dla Adasia Orlika
    (od 24 maja oglądane 3205 razy)
  2. Nocny pożar w Przecławiu
    (od przedwczoraj oglądane 2775 razy)
  3. Łatwogang zebrał 12 milionów dla Maksa, teraz wesprze Adasia Orlika
    (od 24 maja oglądane 2304 razy)
  4. Mieszkania w Sky Garden droższe niż w umowie
    (od wczoraj oglądane 1860 razy)
  5. Mama Adasia po zbiórce Łatwoganga: ogarnął nas szał radości, trudno w to uwierzyć
    (od 25 maja oglądane 1803 razy)
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Trzy zatrzymane osoby w sprawie fałszywych alarmów [WIDEO]
Właściciel Pogoni o minionym sezonie i nowych kontraktach [ROZMOWA, WIDEO]
Budowa wiaduktu ma rozwiązać problemy na ul. Pomorskiej w Szczecinie [WIDEO]
Czesław Hoc
Zespół Sloggi wypełnił nasze radiowe studio sobą i muzyką![WIDEO, ZDJĘCIA]
Zespół Sloggi wypełnił nasze radiowe studio sobą i muzyką![WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty