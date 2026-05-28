W MOSRiR w Szczecinie ruszyły zapisy na półkolonie

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Ruszyły zapisy na półkolonie z Miejskim Ośrodkiem Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie. Podzielono je na cztery tygodniowe turnusy.
Półkolonie odbędą się w Szczecińskim Domu Sportu przy ul. Wąskiej oraz na Obiekcie Sportowym przy ul. Kresowej.

Uczestnicy będą mogli wziąć udział m.in.: w rejsie statkiem po Odrze, zajęciach w parku wspinaczkowym, wizycie w jednostce straży pożarnej, warsztatach pierwszej pomocy, wyjściu do aquaparku oraz treningach piłkarskich prowadzonych przez byłego bramkarza Pogoni Szczecin Radosława Janukiewicza.

Koszt udziału w jednym turnusie wynosi 890 zł. Więcej informacji na stronie.

