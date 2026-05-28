GDDKiA remontuje południowe odcinki S3

Region Tomasz Domański

Fot. GDDKiA, edycja Tomasz Domański [Radio Szczecin]
Po nieco ponad 15 latach od wybudowania trasy szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadza gruntowny remont kilkukilometrowego odcinka S3.
Prace prowadzone są pomiędzy węzłem Pyrzyce i węzłem Myślibórz zarówno w stronę Gorzowa, jak i Szczecina - powiedział nam rzecznik GDDKiA Mateusz Grzeszczuk.

- Ruch odbywa się jednym pasem. Wymieniana jest nawierzchnia całych szerokości jezdni. Roboty te mają skończyć się do wakacji. Prace postępują zgodnie z harmonogramem - podkreśla Grzeszczuk.

Na 4,5-kilometrowym fragmencie w kierunku północnym i 5,5-kilometrowym fragmencie w kierunku południowym obowiązuje ograniczenie prędkości do 60 km/h.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
