Koniec z niepewnością w medycznych gabinetach

Region Anna Klimczyk

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
Aplikacja mojeIKP zyskała nową funkcję pod nazwą „Zweryfikuj pracownika medycznego”. Narzędzie pozwala pacjentom w kilka sekund sprawdzić uprawnienia i kwalifikacje osób, którym powierzają swoje zdrowie.
Narzędzie jest w pełni darmowe i dostępne dla każdego użytkownika.

O tym, jak z funkcji korzystać mówi Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie.

- Wystarczy wpisać imię, nazwisko, nawet nie musimy podawać numeru prawa wykonywania zawodu, zazwyczaj go nie znamy - dodaje Owsik-Kozłowski.

Nowe rozwiązanie ma podnieść bezpieczeństwo pacjentów. Doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Michał Machul, pielęgniarz ze Szpitala Wojewódzkiego, uważa, że pomoże w eliminowaniu z rynku oszustów.

- Ale bez uświadamiania pacjentów i właśnie biorców tej opieki bezpośredniej, to będzie narzędzie bezskuteczne - podkreśla Machul.

Weryfikacja jest dziecinnie prosta. Wystarczy zalogować się do aplikacji mojeIKP, wejść w zakładkę zdrowie i wybrać opcję zweryfikuj pracownika medycznego.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Relacja Anny Klimczyk

