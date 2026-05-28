Koniec z niepewnością w medycznych gabinetach

Aplikacja mojeIKP zyskała nową funkcję pod nazwą „Zweryfikuj pracownika medycznego”. Narzędzie pozwala pacjentom w kilka sekund sprawdzić uprawnienia i kwalifikacje osób, którym powierzają swoje zdrowie.

Narzędzie jest w pełni darmowe i dostępne dla każdego użytkownika.O tym, jak z funkcji korzystać mówi Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie.- Wystarczy wpisać imię, nazwisko, nawet nie musimy podawać numeru prawa wykonywania zawodu, zazwyczaj go nie znamy - dodaje Owsik-Kozłowski.Nowe rozwiązanie ma podnieść bezpieczeństwo pacjentów. Doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Michał Machul, pielęgniarz ze Szpitala Wojewódzkiego, uważa, że pomoże w eliminowaniu z rynku oszustów.- Ale bez uświadamiania pacjentów i właśnie biorców tej opieki bezpośredniej, to będzie narzędzie bezskuteczne - podkreśla Machul.Weryfikacja jest dziecinnie prosta. Wystarczy zalogować się do aplikacji mojeIKP, wejść w zakładkę zdrowie i wybrać opcję zweryfikuj pracownika medycznego.