Nowa organizacja ruchu na ul. Bogumińskiej w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Poważna zmiana organizacji ruchu czeka tych kierowców, którzy regularnie pokonują ulicę Bogumińską w Szczecinie.

Chodzi o dojazd do skrzyżowania z ulicą Hożą. Korekty obejmą zarówno nitkę w stronę Polic, jak i jadących w kierunku centrum miasta. Pierwsze zmiany zostaną wprowadzone już od piątku - informuje Piotr Zieliński ze spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie.- W nocy z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę wykonawca będzie prowadzić prace związane z przygotowaniem nowej organizacji ruchu. Chodzi o wymalowanie nowych pasów, przede wszystkim tych związanych z prawoskrętem, który był zaplanowany - podkreśla Zieliński.Na nitce w kierunku Polic pojawią się trzy pasy ruchu, a w kierunku centrum miasta powstanie tzw. buspas.