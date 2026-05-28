Szczecinianie chwalą polskie truskawki gruntowe. Ceny? Od 25 do nawet 40 zł za kilogram [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Są symbolem nadchodzącego lata i rozchodzą się jak poranne, ciepłe bułki. Na szczecińskich ryneczkach kupić już można polskie truskawki gruntowe.
Ich ceny wahają się od 25 do nawet 40 złotych za kilogram. To obecnie najbardziej popularny owoc na targowisku na szczecińskim Pogodnie.

- Przepyszne truskaweczki, pyszne, borówka najpyszniejsza, już codziennie przychodzę. - Jeszcze nie próbowałyśmy, więc chyba dobre. To będą pierwsze w tym sezonie. - Wcześniej mama gdzieś kupiła, były smaczne. - Drogo, wysokie są ceny. - Nie jest taka zła, można zapłacić. - Truskawka najważniejsza, to jest numer jeden. - Rumba jest bardzo dobra, którą polecam - mówią Szczecinianie.

Owoców jak na razie jest mało, a ich cena zazwyczaj odpowiada jakości - tłumaczą właściciele stoisk.

- Truskawka dobra kosztuje około 30-40 złotych za kilogram, a taka byle jaka kosztuje 25-26. - 27,50 zł Azja i 29,50 Hademar. - Mamy takich klientów stałych, którzy się zapisują na te truskawki. Czasami uda nam się dorwać trochę więcej. - Trzeba zamawiać, tylko na zamówienie. Jeszcze na dodatek się nie dostaje tyle, ile byśmy chcieli - mówią sprzedawcy.

Z polskich owoców sezonowych dostępne są też maliny w cenie około 25 złotych za małe opakowanie. Natomiast czereśnie dostaniemy importowane z Serbii lub Hiszpanii. Ich cena waha się od 40 do nawet 100 złotych za kilogram.

Edycja tekstu: Michał Król
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

