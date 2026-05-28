Wypadek amerykańskich żołnierzy na poligonie w Drawsku Pomorskim

Ośmiu amerykańskich żołnierzy zostało rannych w wypadku, do którego doszło na terenie poligonu w Drawsku Pomorskim.

Zdarzenie to miało miejsce w pobliżu miejscowości Studnica. Na prostym odcinku drogi przewróciła się wojskowa ciężarówka, która przewoziła żołnierzy.Do pomocy poszkodowanym zadysponowano aż pięć zespołów ratownictwa medycznego - informuje Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.- Na miejscu wezwania znajdowało się łącznie ośmiu poszkodowanych w tym jeden w stanie ciężkim, który został przekazany na pokład LPR, sześciu w stanie stabilnym, którzy zostali przewiezieni do szpitala oraz ostatni z grupy poszkodowanych, który po dokonaniu niezbędnych medycznych czynności ratunkowych pozostał w miejscu wezwania, gdyż nie wyraził zgody na transport do szpitala - mówi Dorochowicz.