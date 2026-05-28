Rolnicy z Pomorza Zachodniego alarmują, że wilki zaczynają być coraz groźniejsze.
mówił w Radiu Szczecin o 30 zagryzionych owcach i krowie z cielęciem w Żydowie, w gminie Polanów. Jego zdaniem powoli należy myśleć o kontrolowaniu przyrostu wilka w naturze, o odstrzale.
- Ja myślę, że trzeba to rozważyć. Wilk musi zjeść dziennie około 3 kg mięsa. Jeśli wytępi zwierzę płową [łoś, jeleń szlachetny, daniel, sarna - dop. red.], przyjdzie do zagród. Być może zaatakuje człowieka. Tutaj trzeba roztropności, ale też takich zdecydowanych działań - mówił Hoc.
W zeszłym roku w ramach odszkodowań za szkody wyrządzone przez wilki Skarb Państwa wypłacił rolnikom 4 mln złotych – wylicza Piotr Otawski, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Przypomina, że wydawane są zgody na odstraszanie a nawet odstrzał wilków, które są problematyczne.
I samorządy powinny podejmować działania zmierzające do odstraszania wilków, jeżeli one się przybliżają do gospodarstw domowych. Te zgody na redukcje wilków są wydawane. W zeszłym roku było ich ponad 110 - mówi Otawski.
Według oficjalnych szacunków w Polsce żyje około 3,5 do 5 tysięcy wilków (GUS). Zdaniem organizacji zajmujących się monitorowaniem tego zwierzęcia, te liczby są zawyżone i powinniśmy mówić o około 2-3 tysiącach osobników.
