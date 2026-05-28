DK20 zablokowana po śmiertelnym wypadku

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Jedna osoba zginęła w wypadku, do którego doszło na drodze krajowej numer 20. Chodzi o odcinek między Stargardem, a Chociwlem.





- W wyniku zdarzenia pomimo prowadzonych czynności ratowniczych mężczyzna, który kierował ruchem zmarł. Droga jest zablokowana. Policja kieruje na objazdy - mówi Jędrych.



Według wstępnych informacji sprawcą zdarzenia był 43-letni mężczyzna kierujący samochodem osobowym. Utrudnienia w ruchu, w tej części drogi krajowej numer 20, potrwać mogą do godziny 18.00.



Edycja tekstu: Kacper Narodzonek W okolicach miejscowości Dzwonowo doszło do potrącenia 43-letniego mężczyzny, który ręcznie kierował ruchem - informuje oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Stargardzie aspirant Wojciech Jędrych.- W wyniku zdarzenia pomimo prowadzonych czynności ratowniczych mężczyzna, który kierował ruchem zmarł. Droga jest zablokowana. Policja kieruje na objazdy - mówi Jędrych.Według wstępnych informacji sprawcą zdarzenia był 43-letni mężczyzna kierujący samochodem osobowym. Utrudnienia w ruchu, w tej części drogi krajowej numer 20, potrwać mogą do godziny 18.00.