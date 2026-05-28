Świerzno z pieniędzmi na pomoc zwierzętom

Gmina Świerzno otrzymała dofinansowanie na pomoc zwierzętom. Prawie 30 tysięcy złotych zostanie przeznaczone m.in. na zakup karmy dla kotów wolno żyjących i bezdomnych psów, postawienie budek, transporterów i akcesoriów, a także na zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom.
Dodatkowo środki pozwolą na zakup sprzętu do humanitarnego odławiania zwierząt i działania edukacyjne dla mieszkańców mające promować odpowiedzialną opiekę nad zwierzętami.
Dofinansowanie pochodzi z programu "Nasz Zwierzak" Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
