Kołobrzeg ułatwi dostęp do urzędu miasta dla niepełnosprawnych

Region Przemysław Polanin

Kołobrzeg. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]
W kołobrzeskim urzędzie miasta pojawi się winda. Ma ona umożliwić lepszy dostęp do magistratu osobom starszym i niepełnosprawnym.
Budynek urzędu powstał jeszcze w XIX wieku i jak tłumaczy Michał Kujaczyński, rzecznik magistratu, posiada liczne bariery architektoniczne.

- Strome schody, brak możliwości dojazdu osób poruszających się, na przykład, na wózkach. W związku z tym przebudowaliśmy parter od strony skweru, gdzie jest poziom zero. Każdy będzie miał łatwy dostęp i będzie bez pokonywania schodów mógł po prostu dotrzeć do konkretnego urzędnika - mówi Kujaczyński.

To właśnie w przybudówce pojawi się panoramiczna winda. Umożliwi ona dojazd do wydziałów najczęściej odwiedzanych przez mieszkańców, w tym m.in. obsługujących sprawy meldunkowe i nieruchomości. Urząd ogłosił przetarg na to zadanie. Wykonawca powinien być znany w czerwcu, a na realizację zadania otrzyma pół roku.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Relacja Przemysława Polanina

