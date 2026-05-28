Płonący znicz i zawody na 80-lecie szkoły imienia Olimpijczyków Polskich [ZDJĘCIA]

Region Artur Dyczewski

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
W Szkole Podstawowej imienia Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie zapłonął dziś olimpijski znicz. Obchodząca swoje 80. urodziny placówka oświatowa była także gospodarzem Powiatowych i Gminnych uroczystości Dni Olimpijczyka.
Dzieci startowały w zawodach sportowych między innymi biegach sztafetowych oraz świętowały 80-lecie szkoły i inaugurację Dni Olimpijczyka.

- Bardzo dużo mamy lekcji WF-ów, mamy też zajęcia dodatkowe sportowe i bardzo dużo w tygodniu trenujemy - mówi uczeń szkoły, Jakub Zemler.

- Mała wioska, a piękna, propaguje piłkę ręczną, w ogóle idee olimpijskie - mówi Janusz Brzozowski, olimpijczyk z Montrealu, brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich w piłce ręcznej.

- Cały ceremoniał olimpijski, wciągnięcie flagi na maszt, odpalenie znicza olimpijskiego, odczytanie apelu olimpijskiego - każdy nasz uczeń wie w jakiej kolejności, jak to wygląda i ku czemu to ma służyć - dodaje dyrektor Szkoły im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie Marlena Strzelecka.

Wśród gości nie brakowało zachodniopomorskich olimpijczyków. W Rzeplinie oprócz Janusza Brzozowskiego byli także między innymi wioślarka Róża Data-Ptak, kolarz Wojciech Matusiak, siatkarka Maria Liktoras i lekkoatleta Paweł Czapiewski.

Relacja Artura Dyczewskiego

