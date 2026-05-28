Przekroczył prędkość o prawie 100 km/h, dostał 5 tysięcy mandatu

Region Tomasz Domański

Wideo: KPP Szczecinek
185 kilometrów na godzinę. Z taką prędkością w okolicach Białego Boru pędził 49-letni mieszkaniec Bydgoszczy.
Został zatrzymany i przykładnie ukarany, powiedziała nam asp. szt. Anna Matys z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku.

- Oprócz tego, że na jego konto wpłynęło dodatkowe 15 punktów, policjanci zatrzymali mu prawo jazdy na okres 3 miesięcy, to z uwagi na fakt, że wykroczenie zostało popełnione w warunkach recydywy, dostał mandat karny w wysokości 5 tysięcy złotych - mówi Matys.

Do zdarzenia doszło w pobliżu skrzyżowania drogą prowadzącą do miejscowości Dyminek, poza obszarem zabudowanym. Ograniczenie prędkości w tym miejscu wynosi 90 km/h.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Fot. KPP Szczecinek
