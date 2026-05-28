Zarządca Teatru Letniego przekaże organizatorom uwagi mieszkańców dot. toalet

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
O ogromnych kolejkach do toalet podczas wydarzeń w Teatrze Letnim mówiliśmy na naszej antenie w środę. Część mieszkańców uważa, że przy dużych koncertach miejsc do skorzystania z łazienki jest po prostu za mało. Zarządca obiektu przekonuje jednak, że infrastruktura spełnia obowiązujące normy.
Widzowie zwracali uwagę, że w czasie przerw trudno zdążyć do toalety i wrócić na widownię przed kolejną częścią wydarzenia.

- Na dole są toalety i faktycznie te kolejki są dosyć długie i długo się czeka. - Stoją po 10-15 minut. - Jest to uciążliwe - mówią Szczecinianie.

Zarządca obiektu podkreśla jednak, że zaplecze sanitarne zostało wykonane zgodnie z projektem budowlanym i spełnia obowiązujące standardy. Przy maksymalnej liczbie 2702 widzów dostępnych jest 16 stanowisk — w tym 8 kabin i 8 pisuarów.

SAA zaznacza też, że w przypadku imprez o dużej frekwencji lub ze sprzedażą alkoholu organizator wydarzenia powinien zapewnić dodatkowe toalety przenośne. Uwagi mieszkańców mają być przekazywane organizatorom kolejnych imprez.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Relacja Krzysztofa Cichockiego

