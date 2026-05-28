Wirtualna Polska: Autor fałszywych alarmów ma pochodzić ze Szczecina

Jak donosi portal Wirtualna Polska 19-letni mężczyzna zamieszany w wywoływanie fałszywych alarmów to osoba doskonale znana szczecińskiej policji.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Wiktor P. ps. "Batmanik" już jako 16-latek był autorem podobnych incydentów. Pół roku spędził za to w areszcie.Sąd wypuścił go na wolność, bo uznał jego groźby za "fantazyjne i oderwane od rzeczywistości" - czytamy w artykule Szymona Jadczaka.Co więcej wobec 19-latka, który groźbą wysadzenia kamienicy z lokatorami sterował służbami, kołobrzeska prokuratura zastosowała w lutym 2025 roku wyłącznie dozór policji i zakaz kontaktu ze świadkami. Areszt przyszedł dopiero osiem miesięcy później - w śledztwie śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej.