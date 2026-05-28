Strażacy z polickich Azotów obchodzą swoje święto

Zakładowa Straży Pożarna w Zakładach Chemicznych w Policach, to wyspecjalizowana jednostka ochrony przeciwpożarowej, działająca całodobowo. 28. maja obchodzi swoje święto.

Prawie sześćdziesięciu strażaków w dwunastoosobowych zmianach dba o bezpieczeństwo pracowników Grupy Azoty oraz mieszkańców regionu.- Jesteśmy jednostką wyspecjalizowaną na kierunku zwłaszcza zagrożeń chemicznych, wodnych. Działamy jako 52 strażaków w trybie 24 godziny na 72 godziny wolnego - mówi Robert Szubert, komendant Zakładowej Straży Pożarnej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police.- Dzisiaj świętujemy święto Zakładowej Straży Pożarnej właśnie tutaj w Zakładach Chemicznych w Policach. Przede wszystkim podziękowania, przede wszystkim życzenia, żeby po każdej akcji, po każdej akcji ratowniczej strażacy wracali cali i zdrowi do swoich domów - mówi wicewojewoda zachodniopomorski, Bartosz Brożyński.Zakładowa Straży Pożarna powstała w 58 lat temu, zaraz po uruchomieniu na terenie Zakładów Chemicznych Police, pierwszej instalacji Wytwórni Kwasu Siarkowego.W 1983 roku jednostka przeniosła się do nowej siedziby przy ul. Kuźnickiej, w której funkcjonuje do dnia dzisiejszego.