230 ton śmieci - bilans Akcji Czysta Odra

Prawie 230 ton śmieci - w tym blisko tysiąc opon - zebrano podczas tegorocznej Akcji Czysta Odra.

Inicjatywa - na całym odcinku rzeki - zgromadziła w tym roku ponad 30 tysięcy osób z Polski, Czech i Niemiec. To mieszkańcy aż 114 gmin w sześciu województwach, między innymi w Zachodniopomorskiem.Największa część zebranych śmieci stanowiły opakowania z tworzyw sztucznych, poza tym szkło, odpady budowlane, samochodowe i przemysłowe oraz meble i tekstylia.Tegoroczna edycja akcji odbywała się pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz we współpracy z Wodami Polskimi, lokalnymi gminami i sołectwami.