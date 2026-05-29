Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

230 ton śmieci - bilans Akcji Czysta Odra

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Akcja "Czysta Odra". Fot. Anna Pałamar [Radio Szczecin]
Akcja "Czysta Odra". Fot. Anna Pałamar [Radio Szczecin]
Prawie 230 ton śmieci - w tym blisko tysiąc opon - zebrano podczas tegorocznej Akcji Czysta Odra.
Inicjatywa - na całym odcinku rzeki - zgromadziła w tym roku ponad 30 tysięcy osób z Polski, Czech i Niemiec. To mieszkańcy aż 114 gmin w sześciu województwach, między innymi w Zachodniopomorskiem.

Największa część zebranych śmieci stanowiły opakowania z tworzyw sztucznych, poza tym szkło, odpady budowlane, samochodowe i przemysłowe oraz meble i tekstylia.

Tegoroczna edycja akcji odbywała się pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz we współpracy z Wodami Polskimi, lokalnymi gminami i sołectwami.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 8:00 serwis z godziny 7:30

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. Łatwogang zebrał już 2 miliony dla Adasia Orlika
    (od 24 maja oglądane 3244 razy)
  2. Nocny pożar w Przecławiu
    (od 26 maja oglądane 2867 razy)
  3. Mieszkania w Sky Garden droższe niż w umowie
    (od przedwczoraj oglądane 2419 razy)
  4. Łatwogang zebrał 12 milionów dla Maksa, teraz wesprze Adasia Orlika
    (od 24 maja oglądane 2328 razy)
  5. Mama Adasia po zbiórce Łatwoganga: ogarnął nas szał radości, trudno w to uwierzyć
    (od 25 maja oglądane 1857 razy)
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Przekroczył prędkość o prawie 100 km/h, dostał 5 tysięcy mandatu
Na razie więcej sprzętu niż zieleni [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecinianie chwalą polskie truskawki gruntowe. Ceny? Od 25 do nawet 40 zł za kilogram [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nowa organizacja ruchu na ul. Bogumińskiej w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Maria Kaszyńska
Trzy zatrzymane osoby w sprawie fałszywych alarmów [WIDEO]

Najnowsze podcasty