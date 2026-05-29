Powstanie trasa rowerowa Doliny Płoni

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Facebook / Drogi wojewódzkie na Pomorzu Zachodnim
Zbliża się pierwszy etap budowy rowerowej Trasy Doliny Płoni. Zostanie ona włączona do Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego.
Będzie łącznikiem pomiędzy dwoma odnogami Trasy Pojezierzy Zachodnich. W ramach nowego zadania powstaną dwa nowe odcinki przebiegające przez gminy Gryfino i Przelewice o łącznej długości ponad 11,5 kilometra.

Na trasie zamontowany zostanie licznik rowerowy, który pozwoli ocenić ruch na nowej trasie.
W tej chwili trwa jeszcze procedura przetargowa. Inwestycja jest współfinansowana z Funduszy Europejskich.

Płonia to rzeka, która wypływa z Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego, a ujście znajduje się na południu jeziora Dąbie.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

