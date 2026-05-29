"Niespieszny" przyjechał do Szczecina [ZDJĘCIA]

Oczarowani - Tak jednym słowem można podsumować wrażenia podróżnych przybyłych do Szczecina pociągiem "Niespieszny".

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Skład zameldował się dziś o 16:30. Przyjechał z Warszawy Głównej. To projekt PKP Intercity na 25-lecie istnienia spółki.- No Jezu, panie Ameryka. No może być, mój okres. - W środku jest wszystko nowe. Pachnie świeżością, ale zrobione w starym stylu. - Taki retro, trochę wieje, trochę hałasuje. - Chyba wygodniej kiedyś było właśnie niż teraz. - Brakowało paru udogodnień, na przykład nie było klimatyzacji. - Przedziały, toaleta, to wszystko jest zrobione w starym stylu, ale kolorystyka jest taka, jak być powinna - mówią turyści.Już jutro pociąg "Niespieszny" wyruszy o 12:05 ze Szczecina do Kamienia Pomorskiego. W niedzielę wróci ze Szczecina do Warszawy Głównej. Jego start zaplanowano o 9:59.