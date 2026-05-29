Sieć szczecińskich bibliotek do reorganizacji

Są takie miejsca, gdzie koszt wypożyczenia jednej książki jest większy od jej zakupu. Sieć miejskich bibliotek w Szczecinie ma przejść reorganizację.

Najrzadziej odwiedzane filie czeka wchłonięcie przez te oddziały, gdzie czytelników jest więcej. Reorganizacja jest potrzebna, bo rozkład sieci bibliotek nie przystaje do demografii - mówi Krzysztof Marcinowski, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie.- W jednym miejscu tych czytelników już nie ma, bo się wyprowadzili, w innych przybyło bardzo dużo i z kolei nie mają biblioteki, więc musimy podejmować jakieś takie decyzje, które w sposób racjonalny będą zaspokajały potrzeby mieszkańców - mówi Marcinowski.Zniknąć może nawet 8 filii, to te najrzadziej odwiedzane.- Bywa, że mamy od czterech do pięciu czytelników dziennie, a biblioteka jest czynna 8 godzin. To jest koszt. Ten koszt ponoszony w tym miejscu nie pozwala nam na zwiększenie wydatków w innym miejscu, tam gdzie ta biblioteka jest faktycznie potrzebna - dodaje Marcinowski.Reorganizacja ma ruszyć już jesienią. Oczywiście plany muszą najpierw zatwierdzić szczecińscy radni.