Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Sieć szczecińskich bibliotek do reorganizacji

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Miejska Biblioteka Publiczna. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Miejska Biblioteka Publiczna. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Są takie miejsca, gdzie koszt wypożyczenia jednej książki jest większy od jej zakupu. Sieć miejskich bibliotek w Szczecinie ma przejść reorganizację.
Najrzadziej odwiedzane filie czeka wchłonięcie przez te oddziały, gdzie czytelników jest więcej. Reorganizacja jest potrzebna, bo rozkład sieci bibliotek nie przystaje do demografii - mówi Krzysztof Marcinowski, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie.

- W jednym miejscu tych czytelników już nie ma, bo się wyprowadzili, w innych przybyło bardzo dużo i z kolei nie mają biblioteki, więc musimy podejmować jakieś takie decyzje, które w sposób racjonalny będą zaspokajały potrzeby mieszkańców - mówi Marcinowski.

Zniknąć może nawet 8 filii, to te najrzadziej odwiedzane.

- Bywa, że mamy od czterech do pięciu czytelników dziennie, a biblioteka jest czynna 8 godzin. To jest koszt. Ten koszt ponoszony w tym miejscu nie pozwala nam na zwiększenie wydatków w innym miejscu, tam gdzie ta biblioteka jest faktycznie potrzebna - dodaje Marcinowski.

Reorganizacja ma ruszyć już jesienią. Oczywiście plany muszą najpierw zatwierdzić szczecińscy radni.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 19:00 serwis z godziny 18:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. Łatwogang zebrał już 2 miliony dla Adasia Orlika
    (od 24 maja oglądane 3278 razy)
  2. Nocny pożar w Przecławiu
    (od 26 maja oglądane 2917 razy)
  3. Mieszkania w Sky Garden droższe niż w umowie
    (od przedwczoraj oglądane 2554 razy)
  4. Łatwogang zebrał 12 milionów dla Maksa, teraz wesprze Adasia Orlika
    (od 24 maja oglądane 2353 razy)
  5. Całkowite zamknięcie ul. Emilii Plater. Służby odkryły pustą przestrzeń pod jezdnią
    (od dzisiaj oglądane 1895 razy)
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

"To milowy krok w leczeniu pacjentów onkologicznych z naszego regionu" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Przekroczył prędkość o prawie 100 km/h, dostał 5 tysięcy mandatu
Na razie więcej sprzętu niż zieleni [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecinianie chwalą polskie truskawki gruntowe. Ceny? Od 25 do nawet 40 zł za kilogram [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nowa organizacja ruchu na ul. Bogumińskiej w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Maria Kaszyńska

Najnowsze podcasty