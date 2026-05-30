Przebudowa w centrum Nowogardu

Rusza przebudowa skrzyżowania w Nowogardzie; chodzi o ulice 700-lecia i 3 Maja.
Powstanie tam rondo, które wprowadzi łatwiejszą i bezpieczniejszą organizację ruchu.
Inwestycja będzie finansowane ze środków miasta i Urzędu Marszałkowskiego.
Przekazanie placu budowy zaplanowano na poniedziałek.
Projektowane skrzyżowanie znajduje się w centrum Nowogardu w ciągu DW 106, jednej w ważniejszych arterii komunikacyjnych miasta.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
