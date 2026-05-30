Wraca kolejowe połączenie Białogard–Kołobrzeg

Od 26 czerwca na linię kolejową Białogard–Kołobrzeg wracają pociągi, przywracając bezpośrednie połączenia nad morze. To możliwe dzięki zakończeniu pierwszego etapu prac na trasie.
Po zakończeniu całości robót pociągi pojadą szybciej, a czas przejazdu skróci się.
W okresie wakacyjnym pociągi będą kursować na całej linii, a równolegle prowadzone będą prace, które nie kolidują z ruchem, w tym roboty wykończeniowe na peronach, prace porządkowe oraz wybrane prace torowe w porze nocnych przerw w ruchu.
Tymczasowa organizacja obsługi podróżnych będzie obowiązywać we Wrzosowie oraz na jednym z peronów w Dygowie, gdzie funkcjonować będą perony tymczasowe.
Po wakacjach planowane jest rozpoczęcie kolejnego etapu, obejmującego dalsze prace przy peronach oraz wymianę 8 rozjazdów w stacjach Karlino, Wrzosowo i Dygowo.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
W okresie wakacyjnym pociągi będą kursować na całej linii, a równolegle prowadzone będą prace, które nie kolidują z ruchem, w tym roboty wykończeniowe na peronach, prace porządkowe oraz wybrane prace torowe w porze nocnych przerw w ruchu.
Tymczasowa organizacja obsługi podróżnych będzie obowiązywać we Wrzosowie oraz na jednym z peronów w Dygowie, gdzie funkcjonować będą perony tymczasowe.
Po wakacjach planowane jest rozpoczęcie kolejnego etapu, obejmującego dalsze prace przy peronach oraz wymianę 8 rozjazdów w stacjach Karlino, Wrzosowo i Dygowo.
Edycja tekstu: Jacek Rujna