Rekreacja na szczecińskim Bukowie

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Urząd Miasta Szczecin
Polana rekreacyjna na szczecińskim Bukowie zostanie zagospodarowana.
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie szuka chętnych wykonawców. W wybranych miejscach przy ul. Górnej, pojawią się zadaszone wiaty, stoły, ławki, kosze na śmieci.
Będzie też miejsce na ognisko, a także plac zabaw i strefa sportowa z drabinkami do ćwiczeń. Natomiast przy szlakach ma pojawić się dodatkowa infrastruktura.

Na bardziej stromych odcinkach zamontowane zostaną nowe bariery ochronne i poręcze.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa, na leśnych szlakach zainstalowane zostaną fotopułapki.

To drugi etap zadania ze Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego pn.: Kurs na Północ – Cała naprzód! Spacerowa Tęczowa do Alt Buchholz. W 2024 roku wykonane zostało oznakowanie dwóch szlaków spacerowych: po Starym Bukowie oraz Lesie Gocławskim.

Wówczas pojawiły się tam drogowskazy, szlakowskazy, mapy i tablice historyczno-informacyjne.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

