Rekreacja na szczecińskim Bukowie

Polana rekreacyjna na szczecińskim Bukowie zostanie zagospodarowana.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa, na leśnych szlakach zainstalowane zostaną fotopułapki.





To drugi etap zadania ze Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego pn.: Kurs na Północ – Cała naprzód! Spacerowa Tęczowa do Alt Buchholz. W 2024 roku wykonane zostało oznakowanie dwóch szlaków spacerowych: po Starym Bukowie oraz Lesie Gocławskim.





Wówczas pojawiły się tam drogowskazy, szlakowskazy, mapy i tablice historyczno-informacyjne.



Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie szuka chętnych wykonawców. W wybranych miejscach przy ul. Górnej, pojawią się zadaszone wiaty, stoły, ławki, kosze na śmieci.Będzie też miejsce na ognisko, a także plac zabaw i strefa sportowa z drabinkami do ćwiczeń. Natomiast przy szlakach ma pojawić się dodatkowa infrastruktura.Na bardziej stromych odcinkach zamontowane zostaną nowe bariery ochronne i poręcze.