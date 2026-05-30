Więcej zieleni i trochę sztuki

Rzeźba projektu Grupy Architektonicznej Domino ze Szczecina stanęła w kwartale od strony ulicy Boh. Getta Warszawskiego.
Zwarty ciężki, kanciasty i precyzyjny sześcian symbolizuje spokój, całość i stabilność - mówią autorzy projektu. Instalację wykonał krakowski rzeźbiarz i architekt Marek Solarz. W kwartale zakończyły się również prace nad obsadzaniem 62 donic.
Można w nich podziwiać zarówno kwiaty w pełnym rozkwicie jak i inne rośliny ozdobne. Donice zostały udostępnione mieszkańcom w ramach tworzenia ogrodu społecznego, każdy kto chciał, mógł sam zdecydować jakie rośliny zasadzić.
Rzeźba i ogród społeczny są częścią programu rewitalizacji „Bliżej Przestrzeni” zrealizowanego przez Szczecińskie TBS we wnętrzu kwartału ograniczonego ul. Ks. Bogusława X, Małkowskiego, Błogosławionej Królowej Jadwigi, Bohaterów Getta Warszawskiego oraz alei Wojska Polskiego przy placu Zgody.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
Można w nich podziwiać zarówno kwiaty w pełnym rozkwicie jak i inne rośliny ozdobne. Donice zostały udostępnione mieszkańcom w ramach tworzenia ogrodu społecznego, każdy kto chciał, mógł sam zdecydować jakie rośliny zasadzić.
Rzeźba i ogród społeczny są częścią programu rewitalizacji „Bliżej Przestrzeni” zrealizowanego przez Szczecińskie TBS we wnętrzu kwartału ograniczonego ul. Ks. Bogusława X, Małkowskiego, Błogosławionej Królowej Jadwigi, Bohaterów Getta Warszawskiego oraz alei Wojska Polskiego przy placu Zgody.
Edycja tekstu: Jacek Rujna